FC Barcelona staje do walki o reprezentanta Polski. Ustalono już nawet kwotę

Marcin Bułka w delikatnym momencie

Bułka wciąż na celowniku gigantów. Ci poznali już wymaganą kwotę

OGC Nice już jakiś czas temu przedstawiło Bułce propozycję nowej umowy, ale ten ją odrzucił. Francuzi jednak nie panikują, bo obecny kontrakt obowiązuje aż do połowy 2026 roku. Zdają sobie sprawę z zainteresowania ich zawodnikiem i wydaje się, iż nie wykluczają już jego odejścia w zimowym okienku transferowym. Znany dziennikarz Ekrem Konur przekazał na ten temat nowe wieści. We wtorek przekazał, że zespół z Lazurowego Wybrzeża pozwoli odejść reprezentantowi Polski za kwotę rzędu 20-25 milionów euro.

Już jakiś czas temu informowaliśmy, iż 25-latkiem wyraziła zainteresowanie FC Barcelona. To się nie zmieniło, ale sytuację bramkarza bacznie obserwują też Manchester United i Chelsea FC. Kwota wymagana przez Niceę z pewnością nie jest zaporowa dla Anglików, ale trudno wyobrazić sobie, by "Blaugrana" wydała w najbliższym czasie kilkadziesiąt milionów na kolejnego golkipera - zwłaszcza, gdy wciąż nie wiadomo, kiedy Marc-Andre ter Stegen wróci do gry.