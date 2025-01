Lewandowski dostał ostatnie ostrzeżenie. Klamka zapadła. Sprawy idą w złym kierunku

Kylian Mbappe został wybrany najlepszym piłkarzem stycznia w La Liga. To dla niego pierwsze takie wyróżnienie po przeprowadzce do Hiszpanii i zarazem wymowny dowód, że niełatwy okres adaptacji w nowym otoczeniu w zasadzie dobiegł końca. W mijającym miesiącu Francuz zdobył w lidze pięć bramek. W klasyfikacji strzelców zbliżył się niebezpiecznie do Roberta Lewandowskiego. Dzieli ich dystans już tylko dwóch trafień.