Zawrzało podczas mistrzostw świata. Polak pokazał zdjęcie, Niemiec w centrum zamieszania

Bez wielkich oczekiwań podopieczni Thomasa Thurnbichlera przystępowali do pierwszego męskiego konkursu podczas trwających od kilku dni mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym . Spośród Polaków najwyżej uplasował się Paweł Wąsek , który dzięki dobremu wynikowi w drugiej serii przedarł się do czołowej dziesiątki. Znacznie ciekawszy okazał się pojedynek o złoto. Ten padł łupem Mariusa Lindvika . Norweg stał się także nowym rekordzistą skoczni.

O sporym niedosycie może mówić natomiast Karl Geiger. Niemiec zajął najgorsze dla sportowca czwarte miejsce, ale zamiast o tym, w wirtualnej przestrzeni trwa zażarta dyskusja na temat jego kombinezonu. Pomimo, że pozytywnie przeszedł on kontrolę, coś było z nim nie tak, co za pomocą zrzutu ekranu uwiecznił polski dziennikarz, Piotr Majchrzak. "Jak nie będzie DSQ to żart z dyscypliny. Tu jest tak dużo materiału, że nawet dziubek się zagiął" - napisał bez ogródek pracownik Viaplay.