Najlepsza sportowo "Święta Wojna" od dawna. Ostrovia rozbiła Wybrzeże, a Legionowo opuściło ostatnie miejsce

To, co nas nie zawiodło to konsekwencja po obu stronach boiska. Zbudowaliśmy taką przewagę, że nie przeszkodził nam nawet chwilowy przestój w momencie, w którym graliśmy w osłabieniu. Nasze niewykorzystane rzuty odrabialiśmy mocną walką w obronie

- Mogę tylko podziękować swoim zawodnikom. Bardzo potrzebowaliśmy tego zwycięstwa, aby zespół uwierzył, że praca, którą wykonujemy przynosi efekt. Byliśmy dobrze przygotowani. W końcówce mogliśmy przechylić zwycięstwo na swoją korzyść już wcześniej, bo nie wykorzystaliśmy szansy na plus trzy. Później wszystko było możliwe. Zasłużyliśmy na tą wygraną. To duże święto dla naszej drużyny - tłumaczył trener Zepteru KPR.

Święta Wojna nie zawiodła

W niedzielę, niemal w samo południe, doszło do starcia dwóch najlepszych polskich zespołów. Po bardzo wyrównanym meczu, dobrym pod względem sportowym, Industria Kielce pokonała przed własną publicznością Orlen Wisłę Płock 25:24 . "Nafciarze" wygrali pierwsze spotkanie czterema golami, dlatego jeśli do końca fazy zasadniczej nie dojdzie do żadnej sensacji, to oni przystąpią do play-offów z pierwszego miejsca.