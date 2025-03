Poruszające sceny po triumfie Lindvika. Jemu Norweg zadedykował mistrzostwo

Marius Lindvik zadedykował tacie swoje mistrzostwo

"Zaczął tę jesień bardzo dobrze. Wygrał naprawdę wszystko, więc myślałem, że to będzie najlepszy sezon w historii. Później zaczął pakować się w coraz większe kłopoty. Potem musiał wrócić do starych nart, starych butów i zmienić cały sprzęt. Jednak stopniowo udało mu się wrócić do formy, i to w idealnym momencie" - oznajmił ojciec skoczka narciarskiego.