Czerwona kartka, a potem koncert FC Barcelona. Fura szczęścia Lewandowskiego

W tym sezonie wyścig o tytuł mistrza Hiszpanii jest naprawdę emocjonujący, choć trudno powiedzieć, aby stał on na najwyższym poziomie piłkarskim. Emocje wiążą się raczej z niespodziewanymi wpadkami gigantów, którzy rywalizują ze sobą o mistrzostwo La Liga . Najpierw na hiszpańskich boiskach męczyły się Atletico Madryt i Real Madryt , potem w okresie między listopadem i grudniem swoje poważne problemy miała FC Barcelona , a w lutym znów gorzej wyglądały ekipy z Madrytu.

FC Barcelona liderem La Liga. Lewandowski z golem

Ostatecznie jednak podopieczni Diego Simeone wygrali 1:0. Te dwa wyniki sprawiły, że jeszcze przed spotkaniem "Dumy Katalonii" z Realem Sociedad jasne było, że obrońcy tytułu tę kolejkę zakończą na trzecim miejscu w tabeli ze stratą dwóch lub trzech oczek do lidera. Wymiar kary zależał od tego, co wydarzy się na wzgórzu Montjuic, a w grze znów mieliśmy Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego .

Pierwsza połowa rozpoczęła się dla podopiecznych Hansiego Flicka bardzo źle, a przynajmniej tak się wydawało. Gola na 1:0 dla gości strzelił bowiem już w piątej minucie Sergio Gomez. Sędzia odgwizdał jednak spalonego, co potwierdził VAR. Jedenaście minut później rozpoczął się prawdziwy koszmar gości. Najpierw w 16. minucie czerwoną kartką ukarany został bowiem Aritz Alustondo za faul na Danim Olmo . Ledwie dziewięć minut później Barca wyszła na prowadzenie.

Bardzo dobre podanie Olmo wykorzystał bez żadnych problemów Gerrard Martin, który pokonał stojącego między słupkami Alexa Remiro. "Blaugrana" ruszyła więc do ataku, a to zwykle w tym sezonie przekłada się na kolejne trafienie. Tak też się stało. Gola przy swoim nazwisku zapisał Marc Casado, który stał na linii niecelnego strzału Olmo, a piłka odbiła się na tyle szczęśliwie, że wpadła do siatki.