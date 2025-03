Norweg pobił rekord skoczni, Żyła odleciał. A Austriak wściekły, nerwy puściły

Daniel Tschofenig w światowej czołówce zameldował się w sezonie 2022/2023, kiedy to trzykrotnie stawał na podium Pucharu Świata. W kolejnej kampanii ponownie meldował się w gronie najlepszych zawodników cyklu, ale była to jedynie "rozgrzewka" przed tym, co Austriak zaserwował swoim fanom w bieżącym sezonie.

Niespełna 23-letni zawodnik z Villach wygrał już siedem konkursów i pozostaje liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Wprawdzie w Sapporo, gdzie przeprowadzono dwa konkursy poprzedzające mistrzostw świata w Trondheim, dwukrotnie był czwarty, ale przed czempionatem w Norwegii i tak upatrywano go w roli jednego z faworytów do medalu. Po przyjeździe do Skandynawii okazało się jednak, że Tschofenig nieco spuścił z tonu. Reklama

Austriak już w piątek miał problem z regularnymi, dalekimi skokami. Trzecią serię treningową zakończył na wysokim, czwartym miejscu, ale po dwóch pierwszych skokach był dopiero 14. i 10. W sobotę wprawdzie błysnął w kwalifikacjach, bo był trzeci za Andreasem Wellingerem i Johannem Andre Forfangiem , ale następnego dnia mógł tylko przyglądać się, jak jego rywale toczą emocjonującą i zaciętą walkę o medale.

MŚ w Trondheim. Daniel Tschofenig daleko za najlepszymi

Pierwsza seria konkursu w Trondheim przebiegała pod znakiem zmiennych warunków. Niektórym zawodnikom "powiało" pod narty - takim szczęściarzem był m.in. Piotr Żyła, który skoczył aż 104,5 m (Polakowi odjęto jednak 21 pkt za wiatr). Kapitalne warunki wykorzystał także Marius Lindvik, osiągając 108 m i ustanawiając nowy rekord skoczni (odjęte 12,8 pkt). Metr bliżej lądował Jan Hoerl, który trafił na jeszcze mocniejsze podmuchy, bo stracił 15,4 pkt.

Startujący jako ostatni w stawce 50 zawodników Tschofenig już takiego szczęścia do warunków nie miał, bo nie powiało mu tak, jak wspomnianym rywalom (odjęto mu 10,8 pkt), co przy słabszej dyspozycji sprawiło, że skoczył zaledwie 97 m i plasował się dopiero na 28. pozycji. Austriak na swoją próbę zareagował wściekłością - szybko opuścił zeskok i wyraźnie rozeźlony powędrował do szatni, co uchwyciła kamera Eurosportu. Reklama

Tschofenig w drugiej serii skoczył 96,5 m, co pozwoliło mu finalnie znaleźć się na 21. miejscu. Mistrzostwo świata wywalczył Lindvik, który wyprzedził Andreasa Wellingera i Jana Hoerla.

