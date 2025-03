Ta zmiana sprawiła, że rywalizacja w PlusLidze stała się jeszcze bardziej zacięta. Każde potknięcie mogło poważnie obniżyć szanse danego klubu na utrzymanie w rozgrywkach, co też podniosło poziom meczów, o czym mówili zresztą sami siatkarze. Ostatnio zwrócił na to uwagę Miran Kujundzić grający w PGE GiEK Skrze Bełchatów.

"Ten sezon jest jeszcze bardziej wyjątkowy i zacięty, głównie za sprawą tego, że z PlusLigi spadną aż trzy zespoły , więc każda drużyna mocno się zbroiła i starała stworzyć możliwie najsilniejszy zespół. Przez to w tym roku możemy zaobserwować jeszcze wyższy poziom niż wcześniej, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że w każdym spotkaniu można się spodziewać wszystkiego i ciężko jest wytypować wynik" - zauważył serbski przyjmujący.

PlusLiga. GKS Katowice żegna się z rozgrywkami

Podopieczni Emila Siewiorka dobrze weszli w mecz, bo w pierwszym secie wygrali 25:23. W kolejnej partii ugrali zaledwie 16 punktów, ale w trzeciej odsłonie ponownie się podnieśli (25:20). Siatkarzom Trefla udało się jednak doprowadzić do tie-breaka i wygrać, co pogrążyło GKS.

Jest już bowiem pewne, że drużyna z Katowic spadnie z PlusLigi, ponieważ do końca rozgrywek pozostały tylko trzy kolejki, a więc dziewięć punktów do zdobycia. A GKS do ostatniego miejsca niezagrożonego spadkiem traci już 10 "oczek". Zespół prowadzony przez Siewiorka stracił więc nawet matematyczne szanse, do czego w mediach społecznościowych odniósł się klub.