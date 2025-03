Dziwny kombinezon Karla Geigera krąży w sieci. Wymowny uśmiech Thomasa Thurnbichlera

Thomas Thurnbichler: zawodnicy w końcu "dojechali" do Trondheim

W pierwszej serii wiele szczęścia do warunków miał Zniszczoł. Do tego oddał dobry skok. W drugiej jednak przyroda nie była już dla niego taka łaskawa.

- Zawodnicy byli blisko skoków, jakie oddawali w Szczyrku. Dawid oddawał solidne skoki, a Paweł poprawia się dnia na dzień. To był naprawdę solidny występ w jego wykonaniu. W pierwszym skoku zabrakło mu trochę szczęścia do warunków, w drugim miał więcej wiatru pod nartami, ale może nawet było go za dużo, przez co miał trochę problemów w powietrzu - dodał.