Szczęsny odpowiedział Włochom. Po tych słowach huczy teraz w całej Barcelonie

Włoscy dziennikarze nieustannie zabiegają o wywiad z Wojciechem Szczęsnym. Polski bramkarz nie przepada za mediami, ale zgodził się na rozmowę z przedstawicielem "La Gazzetta dello Sport". Co było oczywiste, Hiszpanie cytują jego wypowiedzi obszernie. Jedna z nich robi furorę i stała się szybko viralem. - Lamine Yamal to największy talent pod względem wyszkolenia technicznego, jaki w życiu spotkałem. Nie widziałem nigdy, żeby ktokolwiek wyczyniał coś takiego, co on robi na treningach - oznajmił golkiper Barcelony.