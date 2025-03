Wszystko jasne. Oto najbliższy rywal Pudzianowskiego, film już obiega internet

"Mariusz był w tak koszmarnej formie, że na KSW 100 przegrałby dosłownie z każdym. A jego porażka w tym momencie nie jest na rękę trenerom tego klubu" - wypowiedział się choćby dla WP SportoweFakty jeden z anonimowych informatorów . A te słowa padły tuż po odwołaniu listopadowej walki 48-latka w Gliwicach . Następnie nastała dosyć długa cisza, aż nagle gruchnęły wieści o możliwym pojedynku "Dominatora" w federacji Fame MMA. Wywołały one niemały szok. Ale chyba są już nieaktualne, po tym co wydarzyło się w niedzielny wieczór.

Eddie Hall zmierzy się z Marcinem Pudzianowskim. Już było o nim głośno

Nie doszło do żadnego oficjalnego ogłoszenia ze strony wspomnianych wyżej federacji. Dość niespodziewanie sprawy w swoje ręce wziął najbliższy rywal Mariusza Pudzianowskiego. Eddie Hall, bo o nim mowa, opublikował film w serwisie YouTube z przekazem, który mówi wszystko. " Trenuję przed walką z Mariuszem Pudzianowskim. 26 kwietnia na KSW " - tymi słowami Brytyjczyk zatytułował kilkudziesięciominutowy materiał. Dokładnie tego dnia odbędzie się wydarzenie w Gliwicach.

Co ciekawe, nazwisko Eddie Halla było łączone z "Dominatorem" już kilka miesięcy temu. "Dostałem kontrakt na walkę z Mariuszem Pudzianowskim. (...) Rozmawiamy obecnie o szczegółach. On chce tej walki. Ja chcę tej walki. Jest pięknie" - przekazał Wyspiarz w grudniu 2024, goszcząc w programie "SHAWSTRENGTH PODCAST". Wtedy brakowało tylko podpisu pod umową. Najwyraźniej sprawy poszły mocno do przodu.