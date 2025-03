Lewandowski łamie barierę. Czegoś takiego jeszcze nie dokonał. Kaliber 34

FC Barcelona w znakomitym stylu przystąpiła do odzyskania utraconej dzień wcześniej pozycji lidera. Wystarczyła godzina gry, by Katalończycy zaaplikowali Realowi Sociedad cztery bramki. Jako czwarty na listę strzelców wpisał się Robert Lewandowski, co oznacza, że w bieżących rozgrywkach ma już na koncie w sumie 34 trafiania. Jednocześnie z 21 golami w dorobku umacnia się na czele klasyfikacji ligowych strzelców, zmierzając po drugie w karierze Trofeo Pichichi.