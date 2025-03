Nadchodzi arcytrudny czas dla Igi Świątek. Może nie wrócić na pozycję liderki

W zeszłym roku Mirra Andriejewa, jeszcze jako 16-latka, pokonała Ons Jabeur w Australian Open i dotarła do IV rundy. Trwała wówczas dyskusja na temat potencjału młodej Rosjanki. Nie wszyscy byli przekonani, że to przyszła gwiazda światowego tenisa.

Andriejewa skazana na miano pierwszej rakiety świata? Eksperci odpowiadają bez wahania

- Ale prawdziwą dziką kartą jest to, co ma między uszami, ta siła psychiczna. To ktoś, kto nigdy nie gra z obawą i to sprawia, że bardzo różni się od większości zawodniczek w tourze - dodaje.