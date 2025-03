Zaczęło się, gigant puka do Barcelony. Chce mieć u siebie konkurenta Szczęsnego

Niewykluczone, że w przyszłym sezonie hiszpańskiego bramkarza czeka mniej rozczarowań. Jak informuje turecki dziennik "Sabah", szefowie Galatasaray Stambuł rozpoczęli starania o pozyskanie Peni po zakończeniu trwających rozgrywek . Miałby on zastąpić 38-letniego Fernando Muslerę , który jest filarem zespołu od 14 lat.

Inaki Pena w barwach Galatasaray? Przetarcie w Stambule ma już za sobą

Przez minione trzy lata rozwinął się jednak na tyle, że turecki klub ponownie chce go mieć u siebie. Tym razem w pierwszoplanowej roli. Na taką piłkarz mógł liczyć jesienią w Barcelonie. Od początku tego roku pozostaje jednak jedynie dublerem Wojciecha Szczęsnego .

Pena nie kryje irytacji takim stanem rzeczy. Odrzucił propozycję prolongaty kontraktu w katalońskim klubie . Jego obecna umowa wygasa w połowie 2026 roku, ale nic nie wskazuje na to, by miała zostać zrealizowana. Rynkowa wartość rezerwowego bramkarza "Blaugrany" szacowana jest obecnie na 10 mln euro.

Jeśli transfer Peni dojdzie do skutku, ponownie jego klubowym partnerem może być Polak, ale... już nie konkurent do miejsca w podstawowym składzie. Od trzech tygodni barw "Galaty" broni Przemysław Frankowski, wypożyczony do końca sezonu z RC Lens. Kwotę wykupu zawodnika ustalono na 7 mln euro.