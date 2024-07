To niemal pewne. Zwycięstwo tej drużyny wprowadzi Marciniaka do finału Euro

Szymon Marciniak odpoczywa w półfinałach. Dostanie finał Euro 2024?

Już wiemy, że starcia o finał nie przypadną Polakowi . Wbrew pozorom nie jest to dla niego zła wiadomość. Szymon Marciniak ma spore szanse na to, by zostać rozjemcą pojedynku o złoty medal, o czym informują media z całego kontynentu. Długo za najgroźniejszego konkurenta 43-latka uchodził udający się po Euro 2024 na emeryturę Daniele Orsato . Stacja "Sky Sports" przekazała jednak, że Włoch wrócił do ojczyzny .

Nawet jeśli powyższe wieści się potwierdzą, to płocczanin wciąż nie może odetchnąć z ulgą. Wciąż wysoko stoją akcje Clementa Turpina. W przypadku Francuza wiele zależy od jego własnych rodaków. Jeśli ci we wtorkowy wieczór pokonają Hiszpanów, to szanse wspomnianego arbitra spadną do zera. Nie mógłby on prowadzić meczu reprezentacji swojego kraju.