Ważne wieści dla Marciniaka prosto z UEFA. Rosną nadzieje na finał Euro 2024

Szymon Marciniak jest jednym z zaledwie kilku sędziów, którzy zostali w Niemczech po to, by wziąć udział w najważniejszej części Euro 2024. UEFA miała twardy orzech do zgryzienia, wybierając rozjemców obu półfinałów. W niedzielę poznaliśmy nazwisko pierwszego arbitra. Dzień później działacze przedstawili kibicom, kto będzie biegał z gwizdkiem w starciu Anglików z Holendrami. To może być dobra informacja dla naszego rodaka.