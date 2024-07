Decyzja ws. Szymona Marciniaka. Już wiadomo, co z wielkim finałem Euro 2024

Do tej pory Szymon Marciniak poprowadził dwa spotkania na mistrzostwach Europy. Do rozegrania pozostał już tylko wielki finał, a polski sędzia od kilku dni był postrzegany jako główny kandydat do tego spotkania. Znamy już ostateczną decyzję. UEFA właśnie ogłosiła nazwisko arbitra głównego, który "pogwiżdże" najważniejsze spotkanie tego turnieju. Niestety nie Polak, ale Francuz Francois Letexier poprowadzi mecz Hiszpania - Anglia. Wielki finał zostanie rozegrany w niedzielę 14 lipca.