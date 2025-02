Ego największym przeciwnikiem Feio

Po pierwsze, moją uwagę przykuło zachowanie trenera Jagiellonii Adriana Siemieńca , który nie dał się sprowokować i decyzje arbitrów przyjął ze spokojem. Przynajmniej takie wrażenie sprawił swoimi wystąpieniami medialnymi. Co się działo w jego głowie? Tylko on to wie. Takie zachowanie powinno być standardem. Niestety, nie jest to częste, a w przypadku warszawskiej drużyny wybryki trenera niejednokrotnie stają się tematem zastępczym w stosunku do tego, co robi drużyna na boisku. Uważam, że niepotrzebnie Goncalo Feio swoim zachowaniem przyciąga uwagę, wręcz można byłby pomyśleć, że robi to w myśl zasady: nieważne dobrze czy źle, byle o mnie pisali i mówili. Wolałbym poświęcić w tym miejscu kilka ciepłych słów grze ekipy z Łazienkowskiej, ale prawda jest taka, że wynik ostatniego meczu niezbyt dobrze oddaje poziom, jaki zaprezentowała drużyna.

Aż nazbyt widoczne jest to, co chciał osiągnąć trener Legii, kiedy tłumaczył dziennikarzom (po przegranym ligowym meczu z Radomiakiem), że jeśli to on jest problemem drużyny, to może odejść i nie wziąć od klubu złotówki. Że "w trudnym momencie chce wziąć odpowiedzialność za wszystko, co się złego dzieje". Znamy to z innych dziedzin życia i tego typu deklaracje mają swoją nazwę: POPULIZM. W momencie, gdy pali się grunt pod stopami, wielu chce z siebie zrobić bohatera. Niestety ten "pożar" w warszawskim klubie, to w dużym stopniu wina trenera i nie musi on mówić, że bierze to na siebie. To sytuacja analogiczna do tej, gdy zawodnik podchodzi do rzutu karnego - wiadomo, że jeśli nie strzeli, to nikogo innego za to nie może obwiniać. Prawda jest taka, że Legia pod wodzą Feio nie robi żadnego postępu. Coraz bardziej oddala się główny cel, czyli odzyskanie mistrzostwa Polski. I to jest prawdziwy papierek lakmusowy oceny jego pracy.