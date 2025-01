Wraca Ekstraklasa. Kto mistrzem, kto spadnie, a kto czarnym koniem? "To mnie zmroziło"

Andrzej Klemba: Kto będzie mistrzem Polski i kto będzie liczył się w walce o tytuł?

Kazimierz Moskal, 284 mecze w Ekstraklasie jako piłkarz i 134 jako trener: Dużym faworytem jest Lech, chociaż przyznam szczerze, że ten ostatni sparing, który widziałem, trochę mnie zmroził, jeśli chodzi o sam wynik [porażka 1:7 - przyp. red.]. Mimo wszystko Lecha widzę jako jednego z głównych kandydatów. Raków też będzie tym zespołem, który będzie się liczył. Kolejne dwa zespoły to Legia i Jagiellonia, ale wciąż występują w europejskich pucharach i pewnie będzie to jakiś kłopot. Na szczęście dla nich są w nich trenerzy, którzy już trochę dłużej, szczególnie w Jagiellonii, pracują, znają zespół i pewne mechanizmy działają.

To nic odkrywczego, ale z tej czwórki pewnie poznamy mistrza Polski?

- Tak mi się wydaje, aczkolwiek to jest piłka i wszystko się może zdarzyć. Te zespoły mają największą szansę, by zdobyć mistrzostwo.

Nie będzie wiosną czarnego konia?

- Patrząc na to, co się dzieje w klubach, które są za tą czwórką, to trudno w tej chwili wskazać. Nieciekawie jest w Pogoni Szczecin, a Górnik Zabrze też ma problemy.

A Cracovia jest zimą bez transferów...

- Rzeczywiście, ale jeśli będą punktować tak solidnie jak jesienią, to mogłaby być niespodzianką. Jakoś jednak nie chce mi się w to wierzyć, że tak będzie.

A może Motor Lublin, bo sporo transferów zrobił, a kadrę utrzymał?

- Myślę, że to nie będzie zespół, który będzie walczył o to, by dołączyć do góry tabeli, choć to, czego dokonał i tak jest sporym osiągnięciem dla tego klubu.

Transferowe okno zimowe jest dosyć senne. Z czołówki Raków, Lech i Jagiellonia po dwa transfery, a Legia jeden...

- Szału nie ma. Nie wiem, czy akurat to okienko jest takie specyficzne, czy to też efekt tego, że w klubach jest, jak jest. Z tymi transferami różnie bywa, ale nie było takiego mocnego.

A kto spadnie? Ostatni Śląsk Wrocław próbuje odwrócić złą kartę, ale ma osiem punktów straty do bezpiecznego miejsca i 16 spotkań do końca sezonu.

- Popatrzmy na to przez pryzmat tych meczów do tej pory rozegranych, ile Śląsk wygrał, a ile teraz musiałby odnieść zwycięstw. Wydaje mi się, że to misja absolutnie nie do spełnienia. Trudno też, by w tym momencie ktokolwiek w klubie powiedział: "Okej, szykujemy się na pierwszą ligę i szybki powrót do Ekstraklasy".

Wydaje mi się, że to naprawdę bardzo trudne zadanie i raczej nieosiągalne dla Śląska ~ Kazimierz Moskal

Trudno naszą ligę zrozumieć. W ubiegłym roku Śląsk był wicemistrzem Polski, sezon wcześniej bronił się przed spadkiem, a teraz jest ostatni. Jagiellonia dwa lata temu broniła się przed degradacją, a jest mistrzem Polski.

- Przykład Śląska jest bardzo jaskrawy. Czytałem o tym, co się w tym klubie dzieje, ale nie jestem tam na miejscu. Być może przez grę w europejskich pucharach nie weszli dobrze w sezon i złapali serię porażek. Trudno było się z tego podnieść, bo jak się przegrywa kilka meczów z rzędu, to trzeba mieć w zespole kozaków, by sobie z tym poradzić. A wiemy, że ze Śląska właśnie ci kozacy to odeszli. Myślę tu o Eriku Exposito czy Nahuelu Leivie. Oni tej drużynie wiele dawali. Reklama

Wyobrażał sobie pan, że rozpoczniemy wiosnę bez Lechii Gdańsk, której komisja PZPN zawiesiła licencję za problemy finansowe? [rozmawialiśmy przed zmianą tej decyzji - przyp. red.]

- Po to są te podręczniki licencyjne, regulaminy, że jeśli dany klub ich nie spełnia, to musi liczyć się z konsekwencjami. A w Lechii od dłuższego czasu nie dzieje się najlepiej. Nie wiem, czy będą w stanie tak szybko zadziałać, żeby wszystkie sprawy uregulować, ale ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że taka sytuacja może mieć miejsce.

Śląsk i Lechia są w najtrudniejszej sytuacji w walce o utrzymanie. A kto może okazać się trzecim spadkowiczem? Jest grono pięciu zespołów, między którymi różnice punktowe są minimalne.

- Nie chciałbym być tym, który wskazuje spadkowiczów. Powiedzmy tak, jeszcze na dwie kolejki przed końcem rudy jesiennej powiedziałbym, że Radomiak będzie tym trzecim zespołem mocno zagrożonym.

Dokonał jednak najwięcej, bo aż sześć transferów.

- Liczba nowych zawodników nie gwarantuje jednak, że nagle wszystko się zmieni. Wejście każdego piłkarza do drużyny to proces. Na dodatek dużo negatywnych emocji było wokół tego klubu. Reklama

Radomiak może mieć problem. ~ Kazimierz Moskal

A kto awansuje do Ekstraklasy?

- Termalica Nieciecza wydaje się być tego pewna. Drugim zespołem, który ma wielkie szanse, chociaż już kilka razy był w takiej sytuacji, ale jej nie wykorzystał, jest Arka Gdynia. Sam jednak jestem ciekaw, jak to będzie po tym jak trener [Tomasz Grzegorczyk], który zrobił doskonały wynik, odchodzi a przychodzi w jego miejsce ktoś inny [Dawid Szwarga]. Te dwa zespoły wydają się być gdzieś tam najbliżej tego awansu.

Arka straciła Karola Czubaka, najlepszego strzelca ligi.

- Na pewno to osłabienie, bo choć w kilku meczach siedział na ławce, to gdy wchodził czy był od początku, to robił różnicę. Arka jednak złapała dobry moment i wygrywała seriami. Są w stanie wywalczyć bezpośredni awans. Trudno wskazać trzeci zespół, bo jest kilka drużyn, które będą się liczyły w barażach: Miedź, Górnik Łęczna, Ruch i Wisła Kraków. To zespoły, które grały już w Ekstraklasie, wiedzą jak to smakuje i wiedzą, że dla każdego z tych klubów awans jest, nie chcę powiedzieć, że uratowaniem klubu, ale na pewno dużą ulgą, jeśli chodzi o zarządzanie. Reklama

