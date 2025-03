Rewelacyjna Pogoń tłamsiła lidera z Poznania. A później padły trzy ciosy

Cztery zwycięstwa, 10:1 w bramkach, do tego jeszcze awans do półfinału Pucharu Polski. Tak wyglądał początek tej rundy w wykonaniu Pogoni Szczecin. Chwilę po ogromnej niepewności związanej ze sprzedażą klubu czy transferze do Legii Wahana Biczachjana. Tak jakby trener "Portowców" Robert Kolendowicz znalazł jakiś nowy kod do obsługi tej drużyny. A Kamil Grosicki przypomniał sobie, jak to jest być gwiazdą całych rozgrywek.

