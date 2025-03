Draka w reprezentacji Polski, gwiazdor rozkręcił dwie afery. Znany polityk ma receptę

Sebastian Zwiewka, Interia: Betard Sparta Wrocław Drużynowym Mistrzem Polski 2025. To realny scenariusz?



Ryszard Czarnecki, polski polityk, były europoseł PiS i były działacz sportowy: Uważam, że jak zawsze jest szansa, aby stanąć na pudle i pokazać wrocławską regularność. Motor Lublin w nadchodzącym sezonie jeszcze będzie bardzo mocny, a co stanie się dalej, to zobaczymy. Złotych medali lublinianom na początku rozgrywek jeszcze nie wieszałbym na szyjach, po prostu jest na to za wcześnie. Wszystko wyjdzie w praniu.

Żużel. PGE Ekstraliga. Ryszard Czarnecki: Betard Sparta Wrocław jest faworytem do medalu

A Sparta?



- Jest faworytem do medalu, natomiast Motor jest faworytem do złota. Jestem jednak sceptyczny przed koronacją z góry.



Kto pańskim zdaniem uzupełni podium? KS Apator Toruń czy Stelmet Falubaz Zielona Góra?



- Myślę, że do medalu aspirują trzy drużyny i Apator jest jedną z nich, natomiast z takimi opiniami trzeba uważać, bo pamiętam aspiracje Włókniarza Częstochowa przed poprzednim sezonem, a został on zaprzepaszczony. Bitemu faworytowi na papierze czasem trudno jest przełożyć to wszystko na tor.



Żużel. Reprezentacja Polski. Maciej Janowski rozpętał dwie burze. Ryszard Czarnecki komentuje

Sezon 2025 może być ostatnim we Wrocławiu dla Macieja Janowskiego?



- Na pewno nadzieje związane z sezonem 2024 były większe. Kwestia upublicznienia wiadomości o tym, że początkowo nie dogadał się ze Spartą oraz inne zawirowania, na pewno nie były dobre. Pytanie, jak Maciej na to odpowie. Czy będzie zawzięty i pokaże, że cały czas jest wielkim zawodnikiem, a także to, że Discovery go skrzywdziło, pomijając go przy wyborze dzikich kart na poprzedni sezon, czy wejdzie w buty Taia Woffindena. Chcę wierzyć w realizację pierwszej opcji.



Mam do niego wielki sentyment, wrocławska publiczność także. W sporcie jednak sentyment to nie wszystko, ale Maciej jest na tyle ambitnym człowiekiem, że będzie chciał pokazać, że zamieszanie z końcówki sezonu i przed sezonem na zgrupowaniu na Malcie jest już dla niego przeszłością.



Dużo tych zawirowań. Zarówno w klubie, jak i przede wszystkim w reprezentacji Polski, relacje zostały zepsute.



- Wolałbym, żeby te sytuacje nie miały miejsca. Być może po czasie Maciej powiedziałby to samo. Stało się, jak się stało. Kluczowa jest reakcja zawodnika, a więc to, czy będzie chciał pokazać całej Polsce, że nadal jest wrocławskim "debeściakiem". Nie ma co ukrywać, Janowski wraca do formy z najlepszych czasów i szanse Sparty na mistrzostwo Polski rosną. Reklama

Podobno Andrzej Rusko takich rzeczy nie zapomina.



- Andrzej Rusko jest człowiekiem, któremu zależy na kolejnym medalu i występie w finale, dlatego nie będzie się obrażać na swojego zawodnika. Stworzy mu najlepsze warunki do jazdy. Teraz liczy się tylko przyszłość. Andrzej Rusko, podobnie jak ja, przewidział spadek Unii Leszno.



Rozwinie pan ten temat?



- Miesiąc lub dwa miesiące przed sezonem 2024 mówiliśmy, że niespodziewanie dla wielu osób, spadkowiczem może być Unia Leszno i to się sprawdziło. Większość ekspertów i dziennikarzy wskazywała na GKM Grudziądz.



Żużel. Transfery. Brady Kurtz prawdziwym hitem. Polityk nie ma wątpliwości

Pozyskanie Brady'ego Kurtza było hitem transferowym?



- Australijczyk to bardzo dobry wybór. Już zeszły sezon pokazał, że Brady ma papiery, aby stać się żużlowcem światowej klasy. Rok temu Sparta zaufała Taiowi Woffindenowi, mimo trudnego sezonu 2023 i okazało się, że w roku 2024 była już równia pochyła. Szkoda. Zdaje się, że przenosiny z Dolnego Śląska do Anglii z całą rodziną źle mu zrobiły. Transfer Kurtza oceniam jako bardzo duże wzmocnienie. Myślę, że jest zawodnikiem, który może przesądzać o losach meczów. O medalu decydować będzie już jednak cała drużyna.



Nie jest to trochę niewiadoma?



- W moim przekonaniu jest sportowcem, który rozkwitnie w PGE Ekstralidze. Może stać się nawet jednym z liderów drużyny. To nie jest randka w ciemno.



Hitem transferowym na pewno nie był Francis Gusts. Łotysz jest we Wrocławiu od kilku sezonów, ale prawdziwej szansy do tej pory nie dostał i szybko nie dostanie, bo ma przenieść się na wypożyczenie do Autona Unii Tarnów. Reklama

- Rzeczywiście. Zapowiadał się genialnie, miał papiery na znakomitego zawodnika. Nie skreślam jednak Łotysza. Być może później dojrzeje sportowo? Jest absolutnie za wcześnie na mówienie o tym, że będzie przeciętniakiem.

