Nieoczekiwane odejście z Barcelony? Nie wahał się, jasna wiadomość dla Flicka

Żaden zawodnik nie zanotował pod wodzą Hansiego Flicka takiego progresu, co Raphinha. Brazylijczyk w przeciągu kilku miesięcy stał się nie tylko jedną z największych gwiazd Barcelony, a nawet La Liga, ale realnym pretendentem do Złotej Piłki. Strzela gole, notuje asysty, mija rywali jak tyczki, a przede wszystkim jest liderem zarówno na boisku, jak i poza nim. Znalazło to także odzwierciedlenie w jego wartości rynkowej.

