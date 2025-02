Marciniak ma już dość. Ogłasza natychmiastową rezygnację. "To dobry moment"

W środowy wieczór na obiekcie Legii rozegrano jedno z tych spotkań, które "żyje" jeszcze długo po końcowym gwizdku. Warszawianie pokonali 3:1 Jagiellonię Białystok i awansowali do półfinału Pucharu Polski . Po meczu rozpętała się medialna burza, a w oku cyklonu znaleźli się Piotr Lasyk i Szymon Marciniak .

Ten pierwszy był głównym rozjemcą potyczki, ten drugi odpowiadał za VAR. W trakcie 90 minut podjęli w porozumieniu przynajmniej dwie decyzje, które obserwatorom wydają się co najmniej dyskusyjne. W przestrzeni wirtualnej szybko zatracona została granica między krytyką a hejtem .

Marciniak ma chwilowo dość, musi odpocząć od Ekstraklasy. "To dobry moment"

- Trochę zmęczyła mnie sytuacja spowodowana wydarzeniami z meczu Legia - Jagiellonia. Uznałem, że to dobry moment, żeby trochę odpocząć - oznajmił Marciniak w rozmowie z ekspertem TVP Sport, Rafałem Rostkowskim.

Najlepszy polski arbiter udaje się na urlop . Jak długi? Tego nie precyzuje. Na pewno nie zobaczymy go w obsadzie najbliższej kolejki Ekstraklasy.

Marciniak zasługuje na odpoczynek niezależnie od kontrowersji z Łazienkowskiej. W tym sezonie pracował przy największej liczbie spotkań w krajowej elicie . Jak przypomina Rostkowski, sędzia z Płocka wyznaczany był do meczów Ekstraklasy 17-krotnie. Pojawiał się także na arenie Ligi Mistrzów i Ligi Europy . A w ostatni weekend prowadził szlagier w I lidze: Ruch Chorzów - Wisła Kraków .

W feralnym spotkaniu przy Łazienkowskiej 44-latek odpowiadał za VAR. To on zasugerował sędziemu głównemu, by sprawdził na monitorze sytuację z 74. minuty. Piotr Lasyk - za rzekomy faul Pawła Wszołka - pierwotnie podyktował rzut karny, ale po obejrzeniu powtórek i konsultacji z Marciniakiem odwołał decyzję.