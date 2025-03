Ten sezon NBA układa się dla San Antonio Spurs w ten sposób, że "Ostrogi" co i rusz muszą przełamywać mniejszą lub większą serię porażek. Dwa, trzy, a nawet jak w ostatnim czasie cztery przegrane z rzędu, to nie jest coś zaskakującego. Bilans ekipy Grega Popovicha przed starciem z Memphies Grizzlies wynosił 24 zwycięstwa i 33 porażki. Ekipa Jeremy'ego Sochana nie ma już szans na awans do play-offów, ale w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego nie zamierzała składać broni.

