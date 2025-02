34 strzały i tylko jeden gol. W Górniku bez zmian. Stadion w Zabrzu zdobyty

Od pierwszej minuty to gospodarze przejęli kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami. W przerwie zawodnik gości Patryk Janasik sam pochwalił ich utrzymywanie się przy piłce. W pierwszej połowie zabrakło konkretów, mimo 14 strzałów, w tym 12 autorstwa Górnika Zabrze, piłka nie wpadła do siatki. Cracovia miała swoje "drobne" momenty około 6. minuty i od 20. do 25. W jednej z kontr zablokowany został Kallman, celne uderzenie oddał Van Buren, ale trafił z 20 metrów wprost w bramkarza.

