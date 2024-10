Szalone obrazki w meczu mistrzów Polski. Co za gol, kibice łapali się za głowy

Jagiellonia Białystok przeżywa obecnie jedne z najpiękniejszych chwil w całej historii klubu . Po kryzysie sprzed kilku tygodni nie ma już ani śladu. Podopieczni Adriana Siemieńca rozpędzili się do tego stopnia, że sieją postrach nie tylko w PKO BP Ekstraklasie, ale na arenie międzynarodowej. W czwartek, po pokonaniu Petrocub Hincesti, ekipa z województwa podlaskiego znalazła się w gronie czołowych drużyn Ligi Konferencji . Mistrzowie kraju chcieli iść za ciosem 27 października. Na ich stadion zawitała Korona Kielce .

Korona po porażce będzie bardzo podrażniona i przyjedzie z nastawieniem, w którym może tylko zyskać. Takie sytuacje zawsze są trudniejsze dla gospodarzy, a łatwiejsze dla gości od strony mentalnej. Spodziewamy się Korony dobrze zorganizowanej, z różnymi momentami, bo nie uważam, że przyjedzie się tylko bronić. Nie jest to w naturze tej drużyny, ani trenera Zielińskiego. Na pewno nie oddadzą nam całkowicie inicjatywy, będą szukali swoich momentów w pressingu i ataku pozycyjnym

Licznie zgromadzeni kibice już od samego początku nie mogli narzekać na brak emocji. Miejscowym wystarczył niecały kwadrans, by wyjść na prowadzenie. Prawą stroną popędził Jesus Imaz , który zgrał piłkę w pole karne. W futbolówkę nie trafił jednak Kristoffer Hansen . Fani nawet nie zdążyli jęknąć z zawodu. W zamieszaniu dobrze odnalazł się Nene . Strzał Portugalczyka po rykoszecie zmylił Xaviera Dziekońskiego i to Jagiellonia zyskała dużo cennego spokoju na dalszą część pierwszej połowy. "Asysta sezonu", "W tej akcji było wszystko, losowe wybicie, asysta kiksem i gol po randomowym rykoszecie" - szydzili internauci w mediach społecznościowych Canal+ Sport.

Prawdziwe szaleństwo rozpoczęło się dopiero po piętnastominutowej przerwie. Błyskawicznie do ataków zabrali się kielczanie, którzy za sprawą Adriana Dalmau doprowadzili do remisu. Sektor gości długo nie cieszył się z korzystnego wyniku. Kilkadziesiąt sekund później z błędu formacji defensywnej Korony skorzystał Adrian Dieguez. Długie podanie od niego otrzymał Jesus Imaz. Hiszpan znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem i spokojnie skierował futbolówkę do siatki.