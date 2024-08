Pogoń Szczecin już ma nowego trenera. Szybka reakcja na odejście Gustafssona

"Gustafsson trafił do Dumy Pomorza przed sezonem 2023/24. Zakończył dwa kolejne sezony na 4. miejscu. Dwukrotnie prowadził też Portowców w europejskich pucharach. Łącznie był szkoleniowcem Pogoni w 87 oficjalnych spotkaniach" - przekazano w serwisie "Pogonszczecin.pl". "Jens znalazł się w sytuacji, w której nie moglibyśmy mu odmówić. Otrzymał świetną ofertę, idzie do ligi, w której grają topowi w skali świata piłkarze. Dla nas to również powód do dumy, że kolejny trener, który pracował w Pogoni, trafia do klubu z silniejszej ligi" - oznajmił z kolei Dariusz Adamczuk, dyrektor pionu sportowego.

