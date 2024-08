"Jens znalazł się w sytuacji, w której nie moglibyśmy mu odmówić - przekazał dyrektor pionu sportowego Pogoni Dariusz Adamczuk. "Otrzymał świetną ofertę, idzie do ligi, w której grają topowi w skali świata piłkarze. Dla nas to również powód do dumy, że kolejny trener, który pracował w Pogoni, trafia do klubu z silniejszej ligi" - dodał.