Sprzedany przez Raków za 4,8 miliona euro. Ma wrócić do Ekstraklasy. Media: Zagra w Legii Warszawa

Trwająca od kilku miesięcy kampania nie układa się w wymarzony sposób dla stołecznej drużyny. Podopieczni Goncalo Feio zachwycają poza granicami kraju, już zapewnili sobie zresztą bezpośredni awans do 1/8 Ligi Konferencji. Gorzej sytuacja wygląda w PKO BP Ekstraklasie. Po zimowej przerwie Legia znów straciła cenne punkty i do prowadzącego Lecha traci łącznie osiem "oczek". Nic więc dziwnego, że portugalski szkoleniowiec apelował do działaczy o pilne wzmocnienia. Na razie musi obejść się smakiem. Oficjalnie do stolicy przybył tylko Wahan Biczachczjan.

Reklama