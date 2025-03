Chińczycy nazywają Piszczka... pingwinem! "To trochę zabawne, a trochę urocze"

Każdy Polak, nawet taki, który na co dzień nie interesuje się piłką nożną, z pewnością zna Łukasza Piszczka. Zawodnik, który swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w młodzieżówce LKSu Goczałkowice Zdrój , najbardziej kojarzony jest z wieloletnim reprezentowaniem naszego kraju. Łącznie aż 66 razy wybiegał on na boisko z orzełkiem na piersi. Zapewne równie dużo osób kojarzy legendarny Polski tercet, w skład którego wchodzili: Robert Lewandowski , Jakub Błaszczykowski oraz właśnie Łukasz Piszczek . W latach 2010-2014 ta trójka stanowiła o sile Borussii Dortmund, która przez sympatyków piłki nożnej nazywana była wówczas "polskim Dortmundem".

Dziś Łukasz Piszczek cieszy się spokojną emeryturą, w ramach której powrócił do Goczałkowic-Zdrój, gdzie od niedawna wznowił swoją przygodę piłkarską. W lipcu 2024 roku zaliczył również krótką przygodę trenerską jako asystent ówczesnego szkoleniowca "Die Borussen" oraz byłego klubowego kolegi Nuri Sahina . Epizod ten zakończył się 22 stycznia 2025 roku, kiedy to obaj panowie pożegnali się z niemieckim klubem .

Chiński fan wyjaśnił, dlaczego kibice z Państwa Środka nazywają Piszczka "pingwinem"

10 marca 2025 roku na profilu Colson Chena pojawił się krótki filmik, który ukazuje jego spotkanie z legendą "Biało-czerwonych". Colson Chen to redaktor serwisu "Polskie newsy piłkarskie po chińsku". Jest Chińczykiem, który publicznie deklaruje swoją miłość do Lecha Poznań oraz reprezentacji Polski. Na jego profilu w serwisie X możemy znaleźć ogrom treści, które potwierdzają jego aktywne zamiłowanie do polskiej piłki nożnej. Dotychczas spotkał się on z między innymi: Robertem Lewandowskim, Jakubem Moderem oraz Tymoteuszem Puchaczem. Teraz przyszła pora na Łukasza Piszczka.