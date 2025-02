Życiowy wynik w reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Drugi najlepszy rezultat w dziejach

Podczas gdy w Pucharze Świata w skokach narciarskich panowie rywalizowali w dalekim Sapporo, panie powalczyły o punkty w słoweńskim Ljubnie, gdzie przed własną publicznością dwukrotnie na najwyższym stopniu podium stanęła Nika Prevc. Uwagę polskich kibiców powinno jednak zwrócić coś innego - reprezentantka "Biało-Czerwonych" Anna Twardosz osiągnęła bowiem w niedziele życiowy wynik i choć wciąż daleko jest jej do czołówki PŚ, to jej ciągłe postępy to bez dwóch zdań naprawdę dobre wieści.