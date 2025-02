Wielki zwrot w Barcelonie, Szczęsny i Pena już wiedzą. "Małe zwycięstwo"

Budząca tak wiele emocji rywalizacja o miejsce w bramce FC Barcelona między Wojciechem Szczęsnym a Inakim Peną mogła dojść do skutku tylko z jednego powodu - przez potwornie uciążliwą kontuzję, jakiej doznał przed kilkoma miesiącami Marc-Andre ter Stegen, wcześniej niepodważalna "jedynka" ekipy z Katalonii. Choć do powrotu Niemca do gry pozostało bez wątpienia jeszcze sporo czasu, to najnowsze wieści z Półwyspu Iberyjskiego przynoszą w całym tym temacie niezwykle istotną aktualizację...