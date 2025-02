Hiszpanie wieszczą drakońską karę dla Bellinghama. "12 meczów zawieszenia"

Bellingham przed wizją surowej kary. Jest jednak ratunek

Te słowa po tym spotkaniu nie brzmią najlepiej, bo Anglik na murawie stadionu w Pampelunie z pewnością nie zachował się jak lider. W 39. minucie środkowy pomocnik reprezentacji Anglii zwrócił się do sędziego i rzucił w jego kierunku kilka słów. Arbiter w protokole zapisał, że było to "f**k you (z ang. pi***ol się)", a na nagraniach z kamer widać, że Bellingham powiedział "f**k off (z ang. spadaj/odwal się), co z pewnością może nieco zmienić spojrzenie na sprawę.