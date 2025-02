"Żart Zełenskiego o Kliczce zaszkodził Ukrainie"

Dziś tematem numer jeden jest znalezienie sposobu, aby jak najszybciej doszło do zawieszenia broni przez Rosję, która od lutego 2022 roku prowadzi pełnoskalową wojnę w Ukrainie . W Monachium doszło do spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego właśnie z J.D. Vance'em, na którym przywódca naszego sąsiedniego państwa miał oczekiwać od Stanów Zjednoczonych pełnych gwarancji bezpieczeństwa.

Tematyka jest szalenie skomplikowana, dlatego za fikcję od początku można było brać zapewnienia Trumpa, że jak tylko zostanie prezydentem USA, to w ciągu 24 godzin wygasi wojnę w naszej części Europy . Doniesienia z Niemiec raz po raz przykuwały uwagę, bo w wypowiedziach strony amerykańskiej, która chce doprowadzić do pokoju bez udziału państw Unii Europejskich przy negocjacyjnym stole z Putinem, czasami pojawiało się wiele sprzecznych stwierdzeń.

Tymczasem w Ukrainie wybuchło wielkie poruszenie, a o nagłośnienie sprawy zadbał Ołeksij Honczarenko, przewodniczący Odeskiej Rady Obwodowej i poseł do Rady Najwyższej. On także pojawił się w Niemczech i zareagował bardzo szybko, gdy w jego uszach zadźwięczały słowa prezydenta Zełenskiego wypowiedziane pod adresem mera Kijowa, Witalija Kliczki .

Ołeksij Honczarenko: Szokujemy Europę chęcią zemsty

"Musimy zrozumieć, że Monachium jest miejscem zainteresowania całego świata Ukrainą. I nieważne, co myślisz o Kliczce, nieważne, jak bardzo starasz się zniszczyć go jako przeciwnika politycznego. Nie możesz zniżać się do tak niskiego i małostkowego poziomu. To upokarza ciebie jako przywódcę i upokarza nas jako kraj. Kliczko jest znany na całym świecie, a szczególnie w Niemczech. Jest kluczowym kanałem komunikacji z Niemcami w walce z Rosją. Więc zamiast wykorzystać ten kanał, jak to miało miejsce na początku wojny, szokujemy Europę tą małostkową nienawiścią i chęcią zemsty" - zakończył swój mocny wpis poseł.