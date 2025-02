Medale wywalczone podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu gwarantowały polskim sportowcom nie tylko gratyfikacje finansowe, ale też nagrody rzeczowe. Poza obrazami, diamentami czy pamiątkowymi statuetkami, w grę wchodziły także w pełni umeblowane mieszkania. Pierwotnie miały one trafić tylko do złotych medalistów, ale wyniki sportowe zweryfikowały plany firmy. Jako że po najcenniejszy krążek sięgnęła jedynie Aleksandra Mirosław, ostatecznie deweloper, będący fundatorem mieszkań, stwierdził, że w "dowód wdzięczności" podaruje je także Darii Pikulik, Klaudii Zwolińskiej i Julii Szeremecie, które z igrzysk przywiozły srebrne medale.

Na początku października zeszłego roku czwórka zawodniczek odebrała symboliczne klucze do mieszkań, które powstają na stołecznym osiedlu "Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich". - Bardzo się cieszę, że mogłam otrzymać takie mieszkanie i zorganizowaną taką wspaniałą wioskę. Trochę to wygląda, jak wioska olimpijska. Możemy tu nieść ducha sportu - cieszyła się wówczas Julia Szeremeta, która nie ukrywała, że nowe mieszkanie znacznie ułatwi jej życie, a co najważniejsze - trenowanie jej ukochanego boksu.