Szalony pomysł mistrza świata. Wydał pół miliona, ma nietypowy "dom"

6-krotny mistrz świata Tony Rickardsson podróżował kiedyś na zawody olbrzymim kamperem. W piętrowym wozie miał wszystko. Nie tylko warsztat, ale i kuchnię, miejsce do wypoczynku i spania. Bajerów nie brakowało. Wszyscy mu tego kampera zazdrościli. Teraz na odrobinę luksusu zdecydował się na Mateusz Cierniak, który za pieniądze zarobione w Orlen Oil Motorze Lublin kupił sobie dostawczego busa i przerobił go na mały „dom na kółkach” z aneksem do spania.