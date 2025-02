Starcie wielkoszlemowych pogromczyń Świątek rozstrzygnięte. Teraz czas na Polkę

Zmagania w Dubaju kończą Middle East Swing, czyli serię trzech turniejów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Katarze, z których dwa ostatnie mają rangę WTA 1000. To pierwsze tak duże imprezy w tym sezonie, nie licząc oczywiście Australian Open. No i trwają zaledwie tydzień, a przecież można w nich zdobyć tyle samo punktów, co w dwutygodniowych zawodach w Indian Wells i Miami.