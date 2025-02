PZPN ogłosił ws. Lechii Gdańsk. Już wiadomo, co z licencją. Komunikat tuż przed meczem

Słodko-gorzkie są ostatnie dni dla Lechii Gdańsk . Jeszcze w niedzielę w stolicy Pomorza rozpoczęło się wielkie świętowanie po triumfie nad Lechem Poznań. Faworyzowani liderzy tabeli sensacyjnie polegli na Polsat Plus Arenie 0:1, a gospodarze przybliżyli się do opuszczenia strefy spadkowej . Choć po spotkaniu PZPN przyznał się, że bramka dla miejscowych została uznana błędnie przez sędziego, to trzech punktów do tabeli beniaminkowi nikt już nie zabierze.

Lechia oraz Kotwica odetchnęły z ulgą. Najbliższe mecze niezagrożone

"Komisja odwiesiła klubowi Lechia Gdańsk SA licencję na rozgrywki PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2024/2025, która to licencja uległa automatycznemu zawieszeniu w związku z podjętą w dniu 30 stycznia 2025 roku decyzją nr 1 Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN. Zgodnie z przedmiotową decyzją, klub Lechia Gdańsk zobowiązany był do uregulowania 1. raty zobowiązania transferowego w terminie do 10 lutego br. i przesłania do Komisji potwierdzenia uregulowania zobowiązania w kolejnym dniu roboczym, czego nie uczynił, co spowodowało w dniu 11 lutego br. automatyczne zawieszenie klubowi licencji na rozgrywki w sezonie 2024/2025. 14 lutego klub przedstawił Komisji dokument potwierdzający zapłatę przedmiotowego zobowiązania, w związku z czym ustąpiła przesłanka zawieszenia licencji" - czytamy na oficjalnej stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej.