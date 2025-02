Coraz goręcej wokół polskich skoków i samego Adama Małysza, który niejako rozpoczął medialną wrzawę, publicznie wypowiadając się na temat pracy Alexandra Stoeckla, do niedawna dyrektora sportowego w PZN-ie. "Chcieliśmy, żeby Stoeckl był przywódcą całych skoków. Ale czujemy, że trochę za bardzo stał się teamem. Brakuje trochę dystansu. Widzieliśmy, jak Słoweńcy potrafili walczyć o swoje na lotach i w Willingen po dyskwalifikacji Zajca. A u nas Alexa nie widać, a po to Thomas go chciał, aby walczył o nasz team. Oczywiście, bardzo dużo zrobił i robi dalej, ale wydaje mi się, że w pewnych momentach cały czas tylko uspokaja, że będzie dobrze, że trzeba dać czas, itd. Wiem, że tego czasu nie ma" - mówił Małysz w TVP Sport.

