"Marcin generalnie mało rzeczy żałuje. Wszystko, co przeżył, wiele go nauczyło. Ale jest taka jedna rzecz, o której często wspomina. Mianowicie gdyby cofnął się i jeszcze raz zaczął karierę w NBA, to na pewno wycisnąłby więcej z ligi , która daje ogromne możliwości" - opowiadał kolega emerytowanego sportowca w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Jedno zdjęcie Gortata z żoną wystarczyło. Tak spędzili walentynki

Wpis opatrzony jest dwiema fotografiami. Na jednej widzimy obie pary przy restauracyjnym stoliku, na drugiej są już tylko szeroko uśmiechnięci były koszykarz oraz jego żona. Zdjęcie unaocznia to, o czym kiedyś wspominał Gortat - że Stanisławska to dla niego miłość życia.

On i ukochana poznali się przed laty na spotkaniu biznesowym. Połączyło ich nie tylko uczucie, lecz również podejście do interesów. Żaneta Stanisławska to przedsiębiorczyni z branży beauty oraz prowadząca podcast "Serum na sukces". "Mam to szczęście, że mój partner też jest pracoholikiem. Napędzamy się wzajemnie, realizujemy się również zawodowo" - podsumowywała miłosną relację z Gortatem w "Dzień dobry TVN" w 2020 roku.