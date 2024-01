Lider walczy z wiceliderem Ekstraklasy. Niemiecki piłkarz musi podjąć decyzję

Jagiellonia Białystok jest bliska pozyskania napastnika II-ligowego Eintrachtu Brunszwik, Kaana Caliskanera. Co ciekawe, zawodnik z tureckimi korzeniami latem był na celowniku obecnego lidera Ekstraklasy, Śląska Wrocław, ale wówczas strony nie doszły do porozumienia. Jagiellończycy, którzy w lidze oglądają tylko plecy Śląska, dziś wznowili przygotowania do rundy wiosennej, a w sobotę wyjadą na dwutygodniowe zgrupowanie do tureckiej Lary.