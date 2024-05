Choć Ruch Chorzów imponował w ostatnich tygodniach grą, a co ważniejsze wynikami, spadku niestety nie udało się uniknąć. Na dwie kolejki przed końcem sezonu beniaminek był już pewien rozstania z Ekstraklasą, jednak mimo to do Kielc przyjechał mocno zmotywowany i głodny zwycięstwa. Wciąż, o co walczyć mają natomiast kielczanie. Korona przed rozpoczęciem meczu znajdowała się tuż nad Ruchem, ale dwa zwycięstwa, a do tego korzystne rezultaty innych starć mogły uchronić ją od spadku.

