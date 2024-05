Legia Warszawa na dwie kolejki przed końcem sezonu PKO Ekstraklasy zajmuje trzecie miejsce, a więc ostatnie premiowane awansem do eliminacji europejskich pucharów. Na Łazienkowskiej zawsze są jednak stawiane najwyższe cele, a zarząd już myśli, jaki kierunek obrać, by zespół w przyszłym roku wrócił na krajowy tron.

"To był zaszczyt grać w tym klubie. Jestem zadowolony z tej historii, ale nie do końca, bo nie zdobyłem mistrzostwa. Myślę jednak, że ja i wy, kibice stworzyliśmy dobre relacje i nigdy tego nie zapomnę. Ode mnie i od mojej rodziny przesyłam uściski, słowa wielkiego szacunku, wiele miłości i jeszcze raz dziękuję za wsparcie" - powiedział kibicom.

Amerykański napastnik w Legii? "Miała już złożyć ofertę"

Jak czytamy w wyżej wymienionym źródle, sam piłkarz ma być zainteresowany przeprowadzką na Stary Kontynent, co ułatwić mu może krótki okres do końca kontraktu (umowa kończy się 31 grudnia). "Docierają do nas wieści, że Legia miała już złożyć oficjalną ofertę za piłkarza" - napisał Kamieniecki.