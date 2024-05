Josue: "Byłem zmęczony sytuacjami w Legii"

Nawiązał także do zwolnienia Kosty Runjaicia z 9 kwietnia. Jak przekonuje, nie wynikało ono z kwestii czysto merytorycznych. - Mój trener stracił pracę i jeśli mnie spytasz, czy przez wyniki sportowe, to muszę powiedzieć: nie. Miał problem i stracił pracę. A teraz odchodzi osoba, której ufał najbardziej w drużynie. Dla mnie też był najbardziej zaufany. Ale spokojnie. Wiem, że dalej będę grał w piłkę, dalej będę się dobrze bawił i dalej będę sobą - podkreślił.

Jak dodał, od jakiegoś czasu musiał się zmagać z rzucanymi ze strony klubu kłodami pod nogi. - Jeśli chodzi o kozła ofiarnego: kiedy coś idzie nie tak, to oczywiście od tego jestem, już się przyzwyczaiłem. Od stycznia miałem do czynienia z takimi sytuacjami w klubie, które miały mnie powalić, że mógłbym napisać książkę [...] W ostatnim meczu przeciwko Jagiellonii (1:1), pewna osoba w klubie poszła do trenera i zrzuciła na mnie winę przy straconym golu. Zachęcam każdego, by zobaczył tego gola i jaka była moja w nim wina - zaskoczył.