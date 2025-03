Szok w Monachium, Kane rzucony na ratunek. Pierwsza taka sytuacja w sezonie

Bayern w rezerwowym składzie. Zmiennicy wykonali plan minimum

Od pierwszych minut "Bawarczycy" narzucili walczącym o utrzymanie rywalom swoje zasady gry i szybko wyszli na prowadzenie. W 14. minucie wynik otworzył Guerreiro , a zaledwie osiem minut później przed szansą na podwyższenie go stanął Gnabry. Skrzydłowy nie wykorzystał jednak rzutu karnego podyktowanego po faulu Jakova Medicia. Kilka minut później drugi raz trafił Guerreiro, a emocje nieco opadły - wynik wydawał się bezpieczny.

Czerwona kartka rozpoczęła koszmar Bayernu. Gigantyczna sensacja na Allianz Arena

Zaledwie sześć minut po wznowieniu gry po przerwie stan rywalizacji wyrównał Sissoko, a po piłkarzach Bayernu widać było coraz większą nerwowość. W końcu wynik uciekał im coraz bardziej. W 63. minucie Kompany posłał do boju Kane'a, Olise'a, Laimera i Musialę. Ale i to nie odmieniło gry lidera Bundesligi. Ba, to przyjezdni zanotowali kolejne trafienie i wyszli na sensacyjne prowadzenie 3:2.