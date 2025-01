Po koszmarnym dla reprezentacji Polski okresie wielkimi krokami zbliża się kolejne wyzwanie - eliminacje mistrzostw świata, które już w przyszłym roku odbędą się w Kanadzie, USA i Meksyku. W walce o miejsce na mundialu Biało-Czerwoni najpierw zmierzą się w marcu z Litwą i Maltą, w czerwcu przyjdzie czas na Finlandię, a na koniec zostanie przegrany ćwierćfinałowego dwumeczu Ligi Narodów - Hiszpania albo Holandia. Rzeczy do poprawy jest sporo, czasu coraz mniej.

Michał Probierz ma teraz obserwować zmagania Ekstraklasy, ale w środę pojawił się na meczu Barcelony z Atalantą w Lidze Mistrzów, a Hiszpanie wywołali małe zamieszanie, informując, że namawia Wojciecha Szczęsnego do wznowienia także reprezentacyjnej kariery . I choć selekcjoner wybrał się na Estadio Olímpico oglądać przede wszystkim występ Roberta Lewandowskiego, a o 34-latku nie było mowy, to na celowniku głównodowodzącego kadry rzeczywiście miało znaleźć się nowe nazwisko bramkarza, którego dotąd nie wymieniano w kontekście powołań.

Zabłysnął i trafił na celownik Probierza. 24-latek puka do drzwi kadry

Polak wskoczył do pierwszego składu Leicester City pod koniec grudnia, gdy z powodu kontuzji wypadł z niego podstawowy bramkarz. Początek nie należał do udanych, ale był to skok na głęboką wodę, bo już w pierwszym meczu musiał próbować zatrzymać piłkarzy mknącego po kolejny tytuł Liverpool FC. Skończyło się trzema wpuszczonymi golami. Stolarczyk nie popełnił jednak błędów, po prostu dała o sobie znać klasa przeciwnika.