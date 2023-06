Pozbawili Wisłę Ekstraklasy. Piłkarz Puszczy ostro: "Mają problem z nami!"

Rok Kidrić, piłkarz Puszczy Niepołomice : - Być może Wisła Kraków ma problem z naszym stylem gry . Bo dobrze bronimy, umiejętnie gramy z kontrataku. Wiemy, że Wisła bazuje na wymianie podań, mają jakość w grze. Ale trener Tomasz Tułacz nakreślił nam dokładnie, co mamy robić i zrealizowaliśmy to świetnie tego dnia.

Trener Tułacz przygotował na krakowski zespół coś szczególnego, czy po prostu to, co wam wychodzi najlepiej w tym sezonie?

Wisła Kraków - Puszcza Niepołomice. Rok Kidrić: Presja stadionu Wisły nas zmotywowała

- Kiedy wybiegliśmy na rozgrzewkę i zobaczyliśmy tych wszystkich ludzi na trybunach, poczuliśmy się bardzo zmotywowani. Podobało nam się to, nie był to dla nas żaden problem.

- Jego zespół oczywiście mocno się zmienił, ewoluował od czasu, gdy trener zaczynał pracę w Puszczy. Myślę, że jesteśmy naprawdę dobrą drużyną. Nie gramy może piłki bardzo atrakcyjnej dla oka, ale mamy piłkarzy o naprawdę dużej jakości. Uważam, że trener Tułacz ma nosa do zawodników, których sprowadza do Puszczy - tak, by pasowali do drużyny i pomagali jej wygrywać. Trener Tułacz dobrze rozumie piłkarzy. A jego taktyczny pomysł na grę daje zwycięstwa. Może nie wyglądamy zawsze pięknie na boisku, ale wygrywamy mecze. I to jest w futbolu najważniejsze.