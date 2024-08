Kolejna wpadka organizatorów, ale co stało się potem. Nieładne zachowanie Aleksandry Mirosław

To był fantastyczny dzień w wykonaniu Aleksandry Mirosław. Nasza gwiazda we wspinaczce na czas dwukrotnie poprawiała rekord świata w rundzie rankingowej w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Szkoda tylko, że do wysokiego poziomi sportowego nie dostosowała swojego zachowania. Polka postanowiła, że nie będzie rozmawiać z najliczniejszą grupą dziennikarzy. Stanęła na chwilę tylko przed kamerami.