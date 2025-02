Jeden rok nadziei, Polska chce tego sukcesu. To oni zdobędą medale zimowych igrzysk olimpijskich?

Ponad dekadę temu zimowe igrzyska olimpijskie - wówczas odbywające się w Soczi - zakończyły się dla reprezentacji Polski naprawdę znaczącymi sukcesami, bowiem w dorobku medalowym "Biało-Czerwonych" znalazły się cztery złota, jedno srebro oraz jeden brąz i był to bez dwóch zdań najlepszy wynik w dziejach kadry.

W 2018 r., w Pjongczangu, było już gorzej, ale Polakom udało się zdobyć dwa krążki, złoty i brązowy, co był zasługą skoczków narciarskich (pierwsze miejsce indywidualnie Kamila Stocha oraz trzecie miejsce w "drużynówce" w składzie Stoch, Hula, Kot i Kubacki). Reklama

Prawdziwe załamanie przyszło jednak w Pekinie w roku 2022 - wówczas to jeden, jedyny, brązowy medal zapisał na swym koncie Dawid Kubacki. Była to największa tego typu posucha od ZIO w Cortinie d'Ampezzo z 1956 r. - i tu dochodzimy do swoistej sportowej klamry.

Igrzyska powrócą bowiem do Cortiny po 70 latach - dokładnie 6 lutego 2026 roku dojdzie do inauguracji zawodów, które oprócz wspominanej już miejscowości zorganizuje również Mediolan. Bez dwóch zdań warto ściskać kciuki za to, że akurat tym razem "Perła Dolomitów" okaże się jak najbardziej szczęśliwa dla Polski.

Reklama Paweł Wąsek o presji skoków w Zakopanem. „Obawiałem się, że sobie nie poradzę”. WIDEO / InteriaSport.pl / Interia.tv

Mediolan i Cortina d'Ampezzo 2026. Jakie są największe nadzieje medalowe Polski?

Kto będzie mieć w tym przypadku prawdopodobnie największe szanse na medal? Na ten moment od razu przychodzi na myśl, chociażby Aleksandra Król-Walas, która w sezonie 2024/2025 wręcz błyszczy w Pucharze Świata w snowboardzie i regularnie wchodzi na podium w zmaganiach slalomu giganta równoległego. Występ 34-latki w jej obecnej konkurencji popisowej zapowiada się więc naprawdę obiecująco. Reklama

Godne uwagi będą też bez dwóch zdań występy Maryny Gąsienicy-Daniel, która potrafi "szarpnąć do przodu". W Pekinie narciarka alpejska zajęła miejsce w pierwszej dziesiątce w gigancie - konkretnie ósmą lokatę, co było jej osobistym rekordem na ZIO. Dwa lata temu na mistrzostwach świata w gigancie równoległym była piąta, co również nastraja pozytywnie przed Mediolanem i Cortiną.

Wiele dobrego dla "Biało-Czerwonych" może się wydarzyć też w łyżwiarstwie szybkim - Polacy i Polki błyszczeli przecież w ostatnim czasie na mistrzostwach świata czy Europy. Tutaj szczególną uwagę warto zwrócić chociażby na Piotra Michalskiego, który przed trzema laty w stolicy Chin był o krok od wejścia na podium w rywalizacji na 500 m (piąta lokata) i 1000 m (czwarte miejsce). Jeśli zaś mowa o paniach, to w ostatnim czasie wyśmienitą formę prezentowała chociażby Andżelika Wójcik.

Zegar tyka, czas ucieka. Ostatni rok przygotowań do kolejnych zimowych igrzysk olimpijskich

To oczywiście jedynie przykłady, a dodatkowo przez rok sytuacja w wielu sportach zimowych może ulec drastycznym zmianom. Wielu kibiców zapewne liczy na to, że chociażby skoczkowie zdołają nawiązać do dawnych sukcesów, mimo obecnych trudności w Pucharze Świata. Reklama

Czas działa najbardziej na niekorzyść... organizatorów igrzysk, którzy mają problemy z przygotowaniem niektórych obiektów sportowych. Nie wyklucza się nawet, że niektóre konkurencje zostaną przeniesione poza Italię, co należałoby uznać za sporą wpadkę Włochów. 365 dni - tyle zostało, by dopiąć wszystko na ostatni guzik...

Aleksandra Król-Walas / MARCO BERTORELLO / AFP

Maryna Gąsienica-Daniel / AFP