Celowo zrobiła falstart, za chwilę znów biegła, z Polką obok. Przekombinowała

Olimpijski program jest tak ułożony, że wielu lekkoatletów nie możne łączyć dyscyplin, choć pewnie taka Femke Bol chciałaby powalczyć o medale tak na płaskim dystansie 400 metrów, jak i przez płotki. Ekwadorka Nicole Caicedo zgłosiła się do biegów na 400 i 200 metrów, dwa starty przypadły na poniedziałek, tuż po sobie. W pierwszym popełniła celowy falstart, w drugim do awansu zabrakło jej pięciu setnych. A to i tak więcej niż Kryscinie Cimanouskiej, która jeszcze na 40 m przed metą była pewna swego.